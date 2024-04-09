Громадам в Україні хочуть допомогти із реалізацією соціальних проектів і залученням інвестицій: що відомо

В Україні хочуть спонукати громади активніше утворювати спільні комунальні підприємства, зокрема в галузі охорони здоров’я, об’єднувати зусилля з утилізації сміття, а також застосовувати інші практики співробітництва на місцях. Для цього планують вдосконалити відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, закон "Про співробітництво територіальних громад", який став законодавчою основою для об'єднання зусиль громад для вирішення складних питань, було прийнято 14 червня 2014 року і він став одним з передових у напрямку децентралізації. За цей час громади уклали тисячі договорів про міжмуніципальне співробітництво, форми якого стають все більш складними з погляду реалізації.

"Тільки протягом лютого 2023 року 630 громад уклали більше ніж 430 договорів про міжмуніципальне співробітництво. Однак деякі все ще не почали застосовувати цей інструмент попри те, що цього потребує подальше просування реформи децентралізації. Нам важливо дати їм рекомендації, щоб розширити можливості застосування такого інструменту, зокрема і залучення донорських та інвестиційних коштів в важливі проєкти на місцях", - переконана Шуляк.

Іншим важливим фактором на користь перегляду законодавства стала поява за 10 років нових сучасних форм можливої співпраці, а також повномасштабне вторгнення, що внесло дуже значні корективи у життєдіяльності громад.

За її словами, у громадах подекуди все ще вважають створення спільних комунальних установ, закладів, організацій і реалізацію спільних інфраструктурних об'єктів досить складною формою міжмуніципального співробітництва, однак майже третина громад вже мають такий досвід і планують його продовжувати.

На користь укладання договорів про співробітництво говорить і фінансова мотивація - велика кількість проєктів, які стосуються відновлення, вже внесені вже до цифрової екосистеми відбудови України DREAM, тому чим більше проєктів, що стосуватимуться саме співробітництва на рівні громад, тим більше фінансування на це можна буде залучити, адже донорам цікавіше працювати з комплексними і глобальними проєктами, вважає Шуляк.

“Однією з найбільш популярних форм є реалізація спільних проєктів. Ви бачите, що дуже велика кількість громад працює у напрямку спільного фінансування і утримання підприємства, яке належить одній з територій, а інша територія, відповідно, приєднується, щоб це підприємство підтримувати і отримувати його послуги. Сфери об‘єднання громад - це спільні проекти у цивільному захисті, управлінні відходами, базових соціальних послуг і інклюзії. Зокрема, у нас прекрасний досвід у пожежній охороні, тому ми будемо продовжувати. Наразі плануємо зосередитись на комунальних установах, зокрема у сфері охорони здоров'я, адже в умовах війни відбулися зміни через міграцію наших громадян з тимчасово окупованих територій і це збільшує навантаження на цю сферу", - резюмувала Шуляк.