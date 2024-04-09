Общинам в Украине хотят помочь с реализацией социальных проектов и привлечением инвестиций: что известно

В Украине хотят побуждать общины активнее образовывать совместные коммунальные предприятия, в частности в области здравоохранения, объединять усилия по утилизации мусора, а также применять другие практики сотрудничества на местах. Для этого планируется усовершенствовать соответствующий закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, закон "О сотрудничестве территориальных общин", ставший законодательной основой для объединения усилий общин для решения сложных вопросов, был принят 14 июня 2014 года и стал одним из передовых в направлении децентрализации. За это время общины заключили тысячи договоров о межмуниципальном сотрудничестве, формы которого становятся все более сложными с точки зрения реализации.

"Только в течение февраля 2023 года 630 общин заключили более 430 договоров о межмуниципальном сотрудничестве. Однако некоторые все еще не начали применять этот инструмент несмотря на то, что в этом требуется дальнейшее продвижение реформы децентрализации. Нам важно дать им рекомендации, чтобы расширить возможности применения такого инструмента, в частности, и привлечение донорских и инвестиционных средств в важные проекты на местах", - убеждена Шуляк.

Другим важным фактором в пользу пересмотра законодательства стало появление за 10 лет новых современных форм возможного сотрудничества, а также полномасштабное вторжение, что внесло значительные коррективы в жизнедеятельности общин.

По ее словам, в общинах кое-где все еще считают создание совместных коммунальных учреждений, заведений, организаций и реализацию общих инфраструктурных объектов достаточно сложной формой межмуниципального сотрудничества, однако почти треть общин уже имеют такой опыт и планируют его продолжать.

В пользу заключения договоров о сотрудничестве говорит и финансовая мотивация - большое количество проектов, касающихся восстановления, уже внесены уже в цифровую экосистему восстановления Украины DREAM, поэтому чем больше проектов, которые будут касаться именно сотрудничества на уровне общин, тем больше финансирования можно будет привлечь, ведь донорам интереснее работать с комплексными и глобальными проектами, считает Шуляк.

"Одной из наиболее популярных форм является реализация общих проектов. Вы видите, что очень большое количество общин работает в направлении совместного финансирования и удержания предприятия, принадлежащего одной из территорий, а другая территория, соответственно, присоединяется, чтобы предприятие поддерживать и получать его услуги. Сферы объединения общин – это совместные проекты по гражданской защите, управлению отходами, базовым социальным услугам и инклюзии. В частности, у нас прекрасный опыт пожарной охраны, поэтому мы будем продолжать. Пока планируем сосредоточиться на коммунальных учреждениях, в частности в сфере здравоохранения, ведь в условиях войны произошли изменения из-за миграции наших граждан с временно оккупированных территорий и это увеличивает нагрузку на эту сферу", - резюмировала Шуляк.