Громадам пропонують компенсувати різницю у тарифах на тепло з держбюджету, - Шуляк

"Сьогодні саме місцеві бюджети зіштовхнулись із додатковим фінансовим викликом в умовах, коли чимало громадян через складну ситуацію в країні не сплачують послуги теплопостачання. Через це у теплопостачальних підприємств, на яких розповсюджується дія мораторію, утворився борг перед “Нафтогаз Україна”. Щоб підтримати їх та забезпечити безперебійне надання ними послуг населенню, ми пропонуємо компенсувати з держбюджету понад 10 млрд грн як різницю в тарифах", - розповіла Шуляк.

За її словам, передбачений у законопроєкті підхід справедливий для тих громад та їх суб’єктів господарювання, які зробили все можливе для уникнення заборгованості - залучали фінансову допомогу і кредитування, щоб продовжувати надавати послуги споживачам.

Варто зауважити, наголосила парламентарка, що сума субвенцій залежатиме саме від різниці між сплаченими та нарахованими тарифами, а не від обсягів боргу теплопостачальних підприємств і, відповідно, громад.

Окрім того, компенсацію з держбюджету можна буде витратити як аванс на енергоносії чи для погашення заборгованості.