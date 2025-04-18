Громада Києва передала допомогу 27 бригаді Нацгвардії - 1100 FPV-дронів різних типів, - Кличко

Столична громада передала чергову велику партію дронів 27 бригаді Нацгвардії України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Києва Віталія Кличка.
"Від громади столиці бійцям на фронт вирушила чергова партія вкрай необхідної допомоги. 27-й окремій Печерській бригаді Нацгвардії України передав 1100 мультироторних систем. Це FPV-дрони різних типів - і нічні, і 8 та 10 дюймів", - повідомив Віталій Кличко.
Мер зазначив, що від початку року місто виділило з бюджету 27 бригаді 30 млн грн на придбання необхідного оснащення.
"Громада Києва продовжує підтримувати наших захисників!", - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року з бюджету столиці виділено вже понад 5,5 млрд грн на допомогу військовим. Минулого року Київ спрямував на підтримку захисників 10 млрд грн.
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