У громад хочуть вилучити кошти, які зараз витрачаються на підтримку ЗСУ та стримування тарифів, - Продан

"В минулому році з бюджетів громад вилучили військовий і силовий ПДФО – 25 млрд гривень. За даними Мінфіну і Рахункової палати, ці кошти у 2023 році були використані лише на 42%, а у 2024 році – на 60%. Тобто практично половину коштів, вилучених у громад, не витратили на ЗСУ.Тому абсолютно всі міста – маленькі, великі – допомагають ЗСУ. Зараз більшу частину коштів, які вони мали віддати на ЗСУ, у них планують забрати. Таким чином, військові не отримають допомогу. Також громади не зможуть фінансувати різницю в тарифах. Це те, до чого сьогодні може призвести вилучення реверсної дотації", - заявила Оксана Продан.

Вона навела приклад Львова, де на 2025 рік на допомогу ЗСУ закладено 1,1 млрд, а сума реверсної дотації, яку хочуть вилучити, складає 1,8 млрд грн. А загалом реверсну дотацію передбачено вилучити у 13 громад Львівської області. При цьому ці громади за власні кошти розмістили внутрішніх переселенців і побудували кілька реабілітаційних центрів для ветеранів, наголосила Продан.

Також радниця голови АМУ підкреслила, що вилучення реверсної дотації в успішних громад не призведе до покращення стану бідних громад.

"Базова дотація, передбачена законом для фінансування тих громад, які не спроможні забезпечити необхідний коефіцієнт, розраховується відповідно до формули, яка є в Бюджетному кодексі. Вона жодним чином не залежить від вилучення чи невилучення реверсної дотації в інших громад. І в проєкті бюджету на 2025 рік для бідних громад не передбачено збільшеної дотації. Тобто реверсну дотацію забирають у спроможних громад і не додають додатково до бідних. Просто роблять всіх бідними", - наголосила Продан.

Раніше повідомлялося, що народні депутати з усіх фракцій і груп звернулися до віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби щодо збереження в бюджетах громад коштів реверсної дотації та 64% ПДФО.

Також повідомлялося, що мери українських міст звернулися до президента з проханням зберегти у 2025 році кошти реверсної дотації в бюджетах громад, щоб мати змогу захистити громадян України від зростання тарифів, зриву опалювального сезону, блекаутів тощо.