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Гривня буде стабільною. Марченко сказав, чого чекати від валютного курсу

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити у держбюджет 38 млрд доларів для покриття дефіциту.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"У такому випадку (залученні 38 млрд доларів, - ред.) я не бачу проблем з курсом гривні", - сказав Марченко.

Міністр погодився, що імпортні закупівлі енергоресурсів можуть вплинути на торговий баланс, але не суттєво. Мова йде про кілька мільярдів доларів.

"Звичайно, у нас негативний торговий баланс, і треба ставити питання підтримки вітчизняного виробника, тому що зараз споживання імпортних товарів, незважаючи на війну, досить високе", - сказав міністр.

Нагадаємо, у держбюджеті-2023 закладено курс 42,2 гривні за долар у середньому за рік. Таким чином, долар може подорожчати приблизно на 10 гривень (у 2022 році середній курс буде 32,3 гривень). Крім того, прогнозується, що на кінець 2023 курс виросте до 45,8 гривень.

Водночас бюджетний прогноз жодним чином не впливає на рішення НБУ за офіційним курсом.

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