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Гривневые банкноты будут отправлять в хранилище на двухнедельный карантин

Новости » Экономика     12.03.2020 - 14:59
Гривневые банкноты будут отправлять в хранилище на двухнедельный карантин
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

В НБУ опасаются заражения коронавирусом через банкноты

Гривневая наличность, которая поступает в центральное хранилище Национального банка, будет храниться там две недели из-за опасности заражения сотрудников коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, процесс обработки наличности в центральном хранилище - это технологический цикл, где наличность пересчитывается, непригодная часть утилизируется, а остальная возвращается в оборот.

"Наш принцип на период коронавируса будет немного отличаться. Та наличность, которая будет поступать от коммерческих банков, две недели не будет обрабатываться, чтобы обезопасить наших работников. И только после этого мы будем ее обрабатывать", - сказал он.

Напомним, ранее пресс-служба НБУ сообщила, что Национальный банк Украины готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял решение вести карантин из-за распространения в мире эпидемии коронавируса. Карантин вводится с 12 марта сроком на три недели до 3 апреля. На этот период в Украине закрываются учебные заведения, а также вводится запрет на проведение массовых мероприятий из более 200 участников.

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