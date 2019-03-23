Гриценко видит Садового потенциальным премьером

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко представил Андрея Садового потенциальным премьер-министром в своей команде. Об этом он сказал во время Марша единства ради порядка во Львове.

"Меня часто спрашивали, кого на посту президента я хотел бы видеть премьер-министром. Это Андрей Иванович Садовый. Я уверен, этот человек сделает достойное дело. Теперь уже в общегосударственном масштабе. Он знает экономику, социальную сферу, знает, что болит у людей. У нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалью. Мы получим большинство в парламенте. Будет сформировано правительство и это будет ответственная политика. Мы сделаем это сложное дело", - сказал Гриценко.

Садовый при этом заявил, что на выборах будет голосовать именно за Гриценко.

"У нас есть особенные черты характера. Это патриотизм и желание перемен. Это толкает нас вперед. Я верю, что мы наведем порядок. Надо просто прийти и проголосовать. Я свое решение принял. Я буду голосовать за Анатолия Гриценко", - отметил Садовый.

Напомним, Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента и поддерживает Анатолия Гриценко.