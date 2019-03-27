Гриценко рассказал, как снизить тарифы на газ

Украина может отказаться от иностранного газа и снизить тарифы, если перейдет на альтернативные источники энергетики и начнет реализовывать основательную экологическую стратегию. Об этом сказал кандидат в президенты Анатолий Гриценко, сообщает его пресс-служба.

"Сейчас по всей Украине вырубят леса. Под видом дров и строительного материала вывозится эквивалент 2 млрд кубов газа по энергоемкости, вывозится в 2 раза дешевле, чем мы закупаем газ. Надо делать ставку на альтернативные источники энергии. Надо, чтобы мусор видели как основу для энергетики и минеральных удобрений. Усилия правительства надо направить на то, чтобы расчистить внешнюю среду", - подчеркнул Гриценко.

Кандидат в президенты считает, что если в стране будет введен рациональный подход к источникам энергетики и внедрены экологические стандарты, то затраты газа снизятся на 10%.

"Наши котельные еще с Советского союза. Замерьте температуру дыма на выходе. Свыше 180 градусов. В мире уже отработаны технологии, чтобы это тепло забирать. На этом можно уменьшить тарифы и на 10% уменьшить расход газа", - уверен Гриценко.

Он подчеркнул, что у новой властной команды должна быть философия улучшения жизни граждан.

"Надо приложить усилия. Если человек главное, продолжительность и качество его жизни, тогда решаются вопросы экологии. Это ключевое, над чем должна работать новая властная команда", - считает кандидат в президенты.