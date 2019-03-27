ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гриценко рассказал, как снизить тарифы на газ

Новости » Выборы 2019    27.03.2019 - 10:46
Гриценко рассказал, как снизить тарифы на газ
Фото: Анатолий Гриценко (grytsenko.com.ua)

Гриценко считает, что Украина может отказаться от иностранного газа

Украина может отказаться от иностранного газа и снизить тарифы, если перейдет на альтернативные источники энергетики и начнет реализовывать основательную экологическую стратегию. Об этом сказал кандидат в президенты Анатолий Гриценко, сообщает его пресс-служба.

"Сейчас по всей Украине вырубят леса. Под видом дров и строительного материала вывозится эквивалент 2 млрд кубов газа по энергоемкости, вывозится в 2 раза дешевле, чем мы закупаем газ. Надо делать ставку на альтернативные источники энергии. Надо, чтобы мусор видели как основу для энергетики и минеральных удобрений. Усилия правительства надо направить на то, чтобы расчистить внешнюю среду", - подчеркнул Гриценко.

Кандидат в президенты считает, что если в стране будет введен рациональный подход к источникам энергетики и внедрены экологические стандарты, то затраты газа снизятся на 10%.

"Наши котельные еще с Советского союза. Замерьте температуру дыма на выходе. Свыше 180 градусов. В мире уже отработаны технологии, чтобы это тепло забирать. На этом можно уменьшить тарифы и на 10% уменьшить расход газа", - уверен Гриценко.

Он подчеркнул, что у новой властной команды должна быть философия улучшения жизни граждан.

"Надо приложить усилия. Если человек главное, продолжительность и качество его жизни, тогда решаются вопросы экологии. Это ключевое, над чем должна работать новая властная команда", - считает кандидат в президенты.

Запасов газа в Украине хватит, даже если снег пролежит до июня
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко выборыГриценко Анатолийгаз
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь