Гриценко розповів, як знизити тарифи на газ

Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

Гриценко вважає, що Україна може відмовитись від іноземного газу

Україна може відмовитись від іноземного газу та знизити тарифи, якщо перейде на альтернативні джерела енергетики та почне реалізовувати ґрунтовну екологічну стратегію. Про це сказав кандидат у президенти Анатолій Гриценко, повідомляє його прес-служба.

"Зараз по всій Україні вирубають ліси. Під виглядом дров та будівельного матеріалу вивозиться еквівалент 2 млрд кубів газу по енергоємності, вивозиться в 2 рази дешевше, ніж ми закуповуємо газ. Треба робити ставку на альтернативні джерела енергії. Треба, щоб сміття бачили як основу для енергетики та мінеральних добрив. Зусилля уряду треба спрямувати на те, щоб розчистити зовнішнє середовище", - підкреслив Гриценко.

Кандидат у президенти вважає, якщо в країні буде запроваджений раціональний підхід до джерел енергетики та впроваджені екологічні стандарти, то витрати газу знизяться на 10%.

"Наші котельні ще з Радянського союзу. Заміряйте температуру диму на виході. Понад 180 градусів. В світі вже відпрацьовані технології, щоб це тепло забирати. На цьому можна зменшити тарифи та на 10% зменшити витрати газу", - впевнений Гриценко.

Він наголосив, що у нової владної команди має бути філософія покращення життя громадян.

"Треба докласти зусиль. Якщо людина головне, її тривалість та якість життя, тоді вирішуються питання екології. Це ключове, над чим має працювати нова владна команда", - вважає кандидат у президенти.