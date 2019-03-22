Гриценко предлагает легализовать провокацию взятки

Фото: Анатолий Гриценко (пресс-служба)

Ответственность за коррупцию нужно ужесточить, уверен Гриценко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко предлагает усилить ответственность за коррупцию, легализовав такое понятие как провокация взятки. Об этом он сказал в программе "Право на владу".

"Провокация взятки – если вы чиновник, вы будете знать, что в любой момент к вам могут прийти и спровоцировать на взятку. Если не взяли, то все в порядке, работайте дальше. Если взяли взятку, то на этом ваша жизнь на государственной службе, а, возможно, и на свободе закончилось. Это я гарантирую всем. Это касается всех, начиная с меня", - подчеркнул Гриценко.

Кандидат в президенты добавил, что принципы кадровой политики, которые он будет отстаивать, это профессионализм, порядочность и патриотизм. Но, кроме провокации взятки, каждый периодически будет проходить проверку на полиграфе: "Это для всех, неважно, партийцы или нет".