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Гриценко предлагает легализовать провокацию взятки

Новости » Выборы 2019    22.03.2019 - 12:44
Гриценко предлагает легализовать провокацию взятки
Фото: Анатолий Гриценко (пресс-служба)

Ответственность за коррупцию нужно ужесточить, уверен Гриценко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко предлагает усилить ответственность за коррупцию, легализовав такое понятие как провокация взятки. Об этом он сказал в программе "Право на владу".

"Провокация взятки – если вы чиновник, вы будете знать, что в любой момент к вам могут прийти и спровоцировать на взятку. Если не взяли, то все в порядке, работайте дальше. Если взяли взятку, то на этом ваша жизнь на государственной службе, а, возможно, и на свободе закончилось. Это я гарантирую всем. Это касается всех, начиная с меня", - подчеркнул Гриценко.

Кандидат в президенты добавил, что принципы кадровой политики, которые он будет отстаивать, это профессионализм, порядочность и патриотизм. Но, кроме провокации взятки, каждый периодически будет проходить проверку на полиграфе: "Это для всех, неважно, партийцы или нет".

 

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