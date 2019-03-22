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Гриценко пропонує легалізувати провокацію хабаря

Новини » Вибори 2019    22.03.2019 - 12:44
Гриценко пропонує легалізувати провокацію хабаря
Фото: Анатолій Гриценко (прес-служба)

Відповідальність за корупцію потрібно посилити, впевнений Гриценко

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко пропонує посилити відповідальність за корупцію, легалізувавши таке поняття як провокація хабаря. Про це він сказав у програмі "Право на владу".

"Провокація хабаря – якщо ви чиновник, ви будете знати, що в будь-який момент до вас можуть прийти та спровокувати на хабар. Якщо не взяли, то все в порядку, працюйте далі. Якщо взяли хабар, то на тому ваше життя на державній службі, а, можливо, і на свободі закінчилось. Це я гарантую всім. Це торкається всіх, починаючи з мене", - підкреслив Гриценко.

Кандидат у президенти додав, що принципи кадрової політики, які він буде відстоювати, це професійність, порядність та патріотизм. Але, окрім провокації хабаря, кожен періодично проходитиме перевірку на поліграфі: "Це для всіх, неважливо, партійці чи ні".

 

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