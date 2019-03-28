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Гриценко назвал свои приоритеты в нацбезопасности и внешней политике

Новости » Выборы 2019    28.03.2019 - 08:48
Гриценко назвал свои приоритеты в нацбезопасности и внешней политике
Фото: Анатолий Гриценко (пресс-служба)

Гриценко уверен, что государство должно противодействовать угрозам в любой сфере

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко будет отдавать приоритет таким сферам национальной безопасности, как военная, социальная, экологическая и энергетическая. Об этом он сказал в программе "Зворотній відлік".

"Мы все должны быть защищены, а государство – противодействовать угрозам в любой сфере. В первую очередь будет защищен человек, на втором месте - общество, государство на третьем", - подчеркнул Гриценко.

Он добавил, что в своей деятельности будет отдавать приоритет таким сферам национальной безопасности, как военная, социальная – это медицина и финансовые составляющие, экологическая и энергетическая.

Во внешней политике кандидат в президенты будет строить равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми государствами.

"Не подпишу никакого соглашения, где будет нарушен национальный интерес Украины. Если такое будет ратифицировано парламентом, ветирую. Приоритет внешней политики – безопасность страны, защита и освобождение из плена тех граждан, которые находятся в российских когтях и продвижение экономических интересов наших предпринимателей", - рассказал Гриценко.

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