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Гриценко назвав свої пріоритети у нацбезпеці та зовнішній політиці

Новини » Вибори 2019    28.03.2019 - 08:48
Гриценко назвав свої пріоритети у нацбезпеці та зовнішній політиці
Фото: Анатолій Гриценко (прес-служба)

Гриценко впевнений, що держава має протидіяти загрозам у будь-якій сфері

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко віддаватиме пріоритет таким сферам національної безпеки як воєнна, соціальна, екологічна та енергетична. Про це він сказав у програмі "Зворотній відлік".

"Ми всі маємо бути захищеними, а держава – протидіяти загрозам у будь-якій сфері. Насамперед буде захищена людина, на другому місці - суспільство, держава на третьому", - підкреслив Гриценко.

Він додав, що у своїй діяльності віддаватиме пріоритет таким сферам національної безпеки як воєнна, соціальна – це медицина та фінансові складові, екологічна та енергетична.

У зовнішній політиці кандидат у президенти будуватиме рівноправні та взаємовигідні відносини з усіма державами.

"Не підпишу жодної угоди, де буде порушено національний інтерес України. Якщо така буде ратифікована парламентом, ветую. Пріоритет зовнішньої політики – безпека країни, захист та звільнення з полону тих громадян, які перебувають в російських пазурях та просування економічних інтересів наших підприємців", - розповів Гриценко.

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