Козловский рассказал, как война повлияла на развитие детской футбольной академии"Рух"

"Планов было много, мечтаний много. Как оно сейчас будет? Верю, что будет, но будет тяжелее, потому что сейчас всем не до футбола. Все понимают, что война, всем тяжело, нужно выживать. Но ведь война когда-нибудь закончится, мы победим врага, а футболисты с неба не падают и за день не воспитываются. Кто их должен выращивать - почему не мы?" - рассказал Козловский.

По его словам, в прошлом году в академии пошли на эксперимент - набирали детей 2010 года рождения.

"До нас в Украине этого никто никогда не делал, поскольку говорили, что это слишком малые дети. Мы в этом году хотели еще дальше пойти - набирать 10-летних и 9-летних. А через год набирать 9-летних и 8-летних. То есть цель была дойти до того уровня, что в нашу академию принимают детей с 8 лет", - добавил бизнесмен.