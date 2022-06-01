Козловський розповів, як війна вплинула на розвиток дитячої футбольної академії "Рух"
Президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський розповів, як війна вплинула на розвиток дитячої футбольної академії.
Про це Козловський розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Планів було багато, мрій багато. Як воно зараз буде? Вірю, що буде, але буде важче, бо зараз усім не до футболу. Всі розуміють, що війна, всім важко, потрібно виживати. Але ж війна колись закінчиться, ми переможемо ворога, а футболісти з неба не падають і за день не виховуються. Хтось їх має вирощувати - чому не ми?" - розповів Козловський.
За його словами, минулого року в академії пішли на експеримент - набирали дітей 2010 року народження.
"До нас в Україні цього ніхто ніколи не робив, оскільки казали, що це занадто малі діти. Ми цього року хотіли ще далі піти - набирати 10-літніх і 9-літніх. А через рік набирати 9-літніх і 8-літніх. Тобто мета була дійти до того рівня, що в нашу академію приймають дітей з 8 років", - додав бізнесмен.
Як відомо, за три роки до початку війни Григорій Козловський почав будівництво академії футболу "РУХ" навколо Винниківського озера. Восени 2021 року вже були сформовані навчально-тренувальні групи, які почали тренування та навчання в академії. Нещодавно команда академії U-19 перемогла у чемпіонаті України серед юнацьких команд.
В інтерв'ю Григорій Козловський також розповів, яка з початку війни ситуація з його футбольним клубом.