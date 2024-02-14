Козловський отримав відзнаку "За сприяння ЗСУ"

Крім нагороди, Козловський отримав бойову гуцульську сокиру. Зокрема, на ній є магічне гравіювання як символ бойового духу і незламності та цитата з фільму "Довбуш" і автографом відомого українського актора Олексія Гнатковського.

"Це неочікувана відзнака, зокрема від Валерія Залужного, і вона викликає позитивні емоції. Звісно, приємно, що військові так оцінили нашу допомогу, але головна нагорода в нас ще попереду - перемога України над російськими загарбниками. Я та уся команда не робимо нічого особливого, адже зараз допомагати захисникам повинен кожен українець. ФК "Рух", Emily Resort, БО "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" - усі ми регулярно намагаємось щось відправити військовим, реагуємо на їхні запити та забезпечуємо всім необхідним”, - сказав меценат.

Козловський також наголосив на необхідності підтримувати українських військових та закликав усіх українців спільно наближати перемогу.

"У суспільстві зараз почали звикати до реалій війни. На початку повномасштабного вторгнення всі допомагали чим могли, адже розуміли, що ми можемо втратити свою незалежність. Тоді як зараз помітно, що люди втомлюються. Знаю, що всім зараз важко, але ми не можемо звикати до цього, а для цього слід підтримувати нашу армію та допомагати нашим військовим, тож кожен з нас повинен долучитись до того, щоб наблизити нашу Перемогу над ворогом", - зауважив Козловський.

Як відомо, у травні 2022 року Григорій Козловський отримав державну нагороду Міністерства оборони України - "Знак Пошани".

Нещодавно Козловський разом з Emily Resort перерахували 2 млн гривень на протезування поранених українських воїнів та цивільних, які постраждали від війни, і які зараз проходять реабілітацію у Superhumans Center.