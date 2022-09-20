Козловський отримав одразу кілька відзнак за допомогу ЗСУ

Так, заохочувальною відзнакою-медаллю "За особливу службу ІІІ ступеня" Григорія Козловського нагородив тво командувача сухопутними військами ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Окрім цього, львівський бізнесмен отримав подяку від 45-ї Окремої артилерійської бригади. "У цей важкий для України час ваш вклад у розвиток та становлення матеріальної бази дає можливість військовослужбовцям частини якісно виконувати завдання із захисту незалежності України, миру і спокою українських громадян. Висловлюємо щиру подяку за розуміння та ставлення з повагою до нелегкої служби українських вояків", - йдеться у тексті відзнаки за підписом командира 45 ОАБр полковника Олега Файдюка.

Також подяку висловили бійці 47-ї артилерійської бригади - "За вагому участь у формуванні бригади, дієвий внесок у справі знищення ворога та активну допомогу українському війську в боротьбі за нашу перемогу".

Ще одна грамота надійшла від 184-го Навчального центру - "За тісну співпрацю та надання волонтерської матеріальної допомоги".

Слова вдячності Григорію Козловському висловив і Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - "За тісну та багаторічну співпрацю, активну життєву і громадську позицію, патріотизм, надзвичайну самовіддану працю щодо сприяння та допомоги ЗСУ".

"З початку війни і я, як громадянин та бізнесмен, і футбольний клуб "Рух" не могли стояти осторонь потреб української армії та вимушених переселенців. Переконаний, що кожен може і мусить докласти максимум зусиль, щоб наблизити перемогу. Я та мої однодумці роблять це доступним нам способом - задовольняючи актуальні потреби армії, конкретних підрозділів ЗСУ та територіальної оборони. Пишаюся тим, що мої скромні заслуги були оцінені - всі подяки та грамоти займуть гідне місце у моєму робочому кабінеті. Такі відзнаки змушують потроїти зусилля та працювати на спільну перемогу ще наполегливіше. Сподіваюся, це послужить позитивним прикладом для інших бізнесменів активніше допомагати нашим бійцям", - зазначив Григорій Козловський.