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Козловський отримав одразу кілька відзнак за допомогу ЗСУ

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Вівторок 20 вересня 2022 16:54
Козловський отримав одразу кілька відзнак за допомогу ЗСУ Фото: Григорій Козловський (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Львівський бізнесмен, президент футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський отримав одразу кілька відзнак і нагород за допомогу Збройним силам України в умовах російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу бізнесмена.

Так, заохочувальною відзнакою-медаллю "За особливу службу ІІІ ступеня" Григорія Козловського нагородив тво командувача сухопутними військами ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Окрім цього, львівський бізнесмен отримав подяку від 45-ї Окремої артилерійської бригади. "У цей важкий для України час ваш вклад у розвиток та становлення матеріальної бази дає можливість військовослужбовцям частини якісно виконувати завдання із захисту незалежності України, миру і спокою українських громадян. Висловлюємо щиру подяку за розуміння та ставлення з повагою до нелегкої служби українських вояків", - йдеться у тексті відзнаки за підписом командира 45 ОАБр полковника Олега Файдюка.

Також подяку висловили бійці 47-ї артилерійської бригади - "За вагому участь у формуванні бригади, дієвий внесок у справі знищення ворога та активну допомогу українському війську в боротьбі за нашу перемогу".

Ще одна грамота надійшла від 184-го Навчального центру - "За тісну співпрацю та надання волонтерської матеріальної допомоги".

Слова вдячності Григорію Козловському висловив і Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - "За тісну та багаторічну співпрацю, активну життєву і громадську позицію, патріотизм, надзвичайну самовіддану працю щодо сприяння та допомоги ЗСУ".

"З початку війни і я, як громадянин та бізнесмен, і футбольний клуб "Рух" не могли стояти осторонь потреб української армії та вимушених переселенців. Переконаний, що кожен може і мусить докласти максимум зусиль, щоб наблизити перемогу. Я та мої однодумці роблять це доступним нам способом - задовольняючи актуальні потреби армії, конкретних підрозділів ЗСУ та територіальної оборони. Пишаюся тим, що мої скромні заслуги були оцінені - всі подяки та грамоти займуть гідне місце у моєму робочому кабінеті. Такі відзнаки змушують потроїти зусилля та працювати на спільну перемогу ще наполегливіше. Сподіваюся, це послужить позитивним прикладом для інших бізнесменів активніше допомагати нашим бійцям", - зазначив Григорій Козловський.

Нагадаємо, в кінці серпня президент футбольного клубу "Рух" передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій. У травні Григорій Козловський був нагороджений відзнакою "Знак пошани" за допомогу ЗСУ.

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Збройні сили України Григорій Козловський
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