Козловский получил сразу несколько наград за помощь ВСУ

Так, поощрительным знаком-медалью "За особую службу ІІІ степени" Григория Козловского наградил врио командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Кроме этого, львовский бизнесмен получил благодарность от 45-й Отдельной артиллерийской бригады. "В это тяжелое для Украины время ваш вклад в развитие и становление материальной базы позволяет военнослужащим части качественно выполнять задачи по защите независимости Украины, мира и покоя украинских граждан. Выражаем искреннюю благодарность за понимание и отношение с уважением к нелегкой службе украинских воинов", - говорится в тексте награды за подписью командира 45 ОАБр полковника Олега Файдюка.

Также благодарность выразили бойцы 47-й артиллерийской бригады - "За весомое участие в формировании бригады, действенный вклад в уничтожение врага и активную помощь украинскому войску в борьбе за нашу победу".

Еще одна грамота поступила от 184 Учебного центра - "За тесное сотрудничество и предоставление волонтерской материальной помощи".

Слова благодарности Григорию Козловскому выразил и Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки - "За тесное и многолетнее сотрудничество, активную жизненную и общественную позицию, патриотизм, чрезвычайную самоотверженную работу по содействию и помощи ВСУ".

"С начала войны и я, как гражданин и бизнесмен, и футбольный клуб "Рух" не могли стоять в стороне от потребностей украинской армии и вынужденных переселенцев. Убежден, что каждый может и должен приложить максимум усилий, чтобы приблизить победу. Я и мои единомышленники делают это доступным нам способом - удовлетворяя актуальные потребности армии, конкретных подразделений ВСУ и территориальной обороны… Горжусь тем, что мои скромные заслуги были оценены - все благодарности и грамоты займут достойное место в моем рабочем кабинете. Надеюсь, это послужит положительным примером для других бизнесменов более активно помогать нашим бойцам", - отметил Григорий Козловский.