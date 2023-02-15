Козловський і ФК "Рух" передали дрони українським військовим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

Серед моделей, які передав ФК "Рух", модифіковані дрони Djimatrice 30 і Djienterprise.

Маркіян Лопачак, молодший лейтенант 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ заявив, що така допомога під час війни дуже потрібна.

"Приємно, що маємо таку співпрацю з футбольною спільнотою Львівщини та з "Рухом" зокрема. Дякуємо Ігорю Дедишину, Григорію Козловському та всьому колективу футбольного клубу, який фактично щомісячно надає нам допомогу", - заявив він.

Як відомо, упродовж війни "Рух" та його почесний президент Григорій Козловський неодноразово передавали захисникам вантажівки, рації, генератори, кунги, шини та багато іншого.

Генеральний директор клубу Ігор Дедишин додав, що чергова партія допомоги - те, що замовили військові. Війна, що триває в Україні, є більш технологічною.

"Ми намагаємося передавати найкращі зразки, це найновіші розробки, які з’явилися на ринку. Вчасно зреагувавши, ми змогли отримати їх у наше розпорядження. Тож зараз передаємо нашим військовим із вірою у швидку перемогу. Віримо в те, що кожна наша допомога, допомога інших людей, підприємців, меценатів наближає той час", - заявив Дедишин.