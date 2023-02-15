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Козловский и ФК "Рух" передали дроны украинским военным

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Среда 15 февраля 2023 13:22
Козловский и ФК "Рух" передали дроны украинским военным Фото: Григорий Козловский (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Почетный президент футбольного клуба "Рух" (Львов) Григорий Козловский совместно с командой передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

Среди моделей, передавших ФК "Рух", модифицированы дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.

Маркиян Лопачак, младший лейтенант 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, заявил, что такая помощь во время войны очень нужна.

"Приятно, что имеем такое сотрудничество с футбольным сообществом Львовщины и с "Рухом" в частности. Спасибо Игорю Дедышину, Григорию Козловскому и всему коллективу футбольного клуба, который фактически ежемесячно оказывает нам помощь", - заявил он.

Как известно, во время войны "Рух" и его почетный президент Григорий Козловский неоднократно передавали защитникам грузовики, рации, генераторы, кунги, шины и многое другое.

Генеральный директор клуба Игорь Дедишин добавил, что очередная партия помощи – то, что заказали военные. Война, которая продолжается в Украине, более технологична.

"Мы пытаемся передавать лучшие образцы, это новейшие разработки, которые появились на рынке. Вовремя отреагировав, мы смогли получить их в наше распоряжение. Поэтому сейчас передаем нашим военным с верой в скорую победу. Верим в то, что каждая наша помощь, помощь других людей, предпринимателей, меценатов приближает то время", - заявил Дедишин.

Козловский и ФК &quot;Рух&quot; передали дроны украинским военным

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