Козловский и ФК "Рух" передали дроны украинским военным
Почетный президент футбольного клуба "Рух" (Львов) Григорий Козловский совместно с командой передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.
Среди моделей, передавших ФК "Рух", модифицированы дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.
Маркиян Лопачак, младший лейтенант 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, заявил, что такая помощь во время войны очень нужна.
"Приятно, что имеем такое сотрудничество с футбольным сообществом Львовщины и с "Рухом" в частности. Спасибо Игорю Дедышину, Григорию Козловскому и всему коллективу футбольного клуба, который фактически ежемесячно оказывает нам помощь", - заявил он.
Как известно, во время войны "Рух" и его почетный президент Григорий Козловский неоднократно передавали защитникам грузовики, рации, генераторы, кунги, шины и многое другое.
Генеральный директор клуба Игорь Дедишин добавил, что очередная партия помощи – то, что заказали военные. Война, которая продолжается в Украине, более технологична.
"Мы пытаемся передавать лучшие образцы, это новейшие разработки, которые появились на рынке. Вовремя отреагировав, мы смогли получить их в наше распоряжение. Поэтому сейчас передаем нашим военным с верой в скорую победу. Верим в то, что каждая наша помощь, помощь других людей, предпринимателей, меценатов приближает то время", - заявил Дедишин.
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