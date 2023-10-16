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Козловський і ФК "Рух" передали 3,7 млн на "Залізний купол" над Львівською областю

Понеділок 16 жовтня 2023 11:18
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Козловський і ФК "Рух" передали 3,7 млн на "Залізний купол" над Львівською областю Фото: Григорій Козловський - бізнесмен і меценат, засновник ФК "Рух"(Львів)
Автор: Олександр Мороз

Футбольний клуб "Рух" та його засновник Григорій Козловський передали на потреби Збройних сил України 3,7 мільйона гривень. За ці кошти було придбано спорядження та техніка, яку отримає ПвК "Захід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт kozlovskyy.com.

Також на ці кошти було закуплено тепловізори, прилади нічного бачення, автомобілі та обладнання до них, лазерні указки, приціли тощо.

Придбані речі допоможуть військовими захищати регіон від атак ворога під час опалювального сезону на критичну інфраструктуру.

"Головним завданням перед зимою та опалювальним сезоном залишається зміцнення обороноздатності ЗСУ. Ми вже знаємо підступність ворога і те, що головна його ціль зосереджена на знищені наших об’єктів енергетики в опалювальний сезон, на енергетично-паливному секторі у цілому, а також на стратегічних об'єктах держави та об'єктах критичної інфраструктури. Сьогодні наші воїни, як ніколи потребують допомоги, адже їм доводиться брати на озброєння все те, чим можна знищити повітряні цілі. Тому "рухівці" мають на меті посилювати українських захисників необхідним обладнанням та технікою", - наголосив Григорій Козловський.

Козловський і ФК &quot;Рух&quot; передали 3,7 млн на &quot;Залізний купол&quot; над Львівською областю

Козловський також розповів, що ФК "Рух" та "Благодійна організація "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє" відгукнулось на ініціативу начальника Львівської ОВА Максима Козицького і в.о. голови Львівської обласної ради Юрія Холода щодо створення тактичної системи ППО, на кшталт системи "Залізний Купол" в Ізраїлі, для захисту Львова та області від шахедів.

Нагадаємо, раніше Григорій Козловський також долучився до проведення благодійного футбольного турніру вшанування воїнів-прикордонників. Метою заходу був збір коштів на дрони для ЗСУ.

За результатами серії турнірів та благодійного аукціону вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень на дрони для військових.

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Львівська область Григорій Козловський
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