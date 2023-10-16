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Козловский и ФК "Рух" передали 3,7 млн на "Железный купол" над Львовской областью

Понедельник 16 октября 2023 11:18
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Козловский и ФК "Рух" передали 3,7 млн на "Железный купол" над Львовской областью Фото: Григорий Козловский - бизнесмен и меценат, основатель ФК "Рух" (Львов)
Автор: Александр Мороз

Футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали на нужды Вооруженных сил Украины 3,7 миллиона гривен. За эти средства были приобретены снаряжение и техника, которую получит ППК "Запад".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт kozlovskyy.com.

Также на эти средства были закуплены тепловизоры, приборы ночного видения, автомобили и оборудование к ним, лазерные указки, прицелы и т.п.

Приобретенные вещи помогут военным защищать регион от атак врага во время отопительного сезона на критическую инфраструктуру.

"Главной задачей перед зимой и отопительным сезоном остается укрепление обороноспособности ВСУ. Мы уже знаем коварство врага и то, что главная его цель сосредоточена на уничтожении наших объектов энергетики в отопительный сезон, на энергетическо-топливном секторе в целом, а также на стратегических условиях. Сегодня наши воины, как никогда нуждаются в помощи, ведь им приходится брать на вооружение все то, чем можно уничтожить воздушные цели. - подчеркнул Григорий Козловский.

Козловский и ФК &quot;Рух&quot; передали 3,7 млн на &quot;Железный купол&quot; над Львовской областью

Козловский также рассказал, что ФК "Рух" и "Благотворительная организация "Фонд помощи Украине "Рух у майбутнє" откликнулись на инициативу начальника Львовской ОВА Максима Козицкого и и.о. председателя Львовского областного совета Юрия Холода по созданию тактической системы ПВО, типа системы "Железный Купол" в Израиле, для защиты Львова и области от шахедов.

Напомним, ранее Григорий Козловский также присоединился к проведению благотворительного футбольного турнира в честь воинов-пограничников. Целью мероприятия был сбор средств на дроны для ВСУ.

По результатам серии турниров и благотворительного аукциона удалось собрать более 300 тысяч гривен на дроны для военных.

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Львовская область Григорий Козловский
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