Козловський: академія ФК "Рух" набирає юних чемпіонів

За його словами, на відбір до академії надійшло безліч заявок: близько 100 заявок надійшло від хлопців 2014 року народження, і понад 200 заявок надійшло від юнаків 2013 року народження, але не всі змогли приїхати на відбір, тому у змаганнях взяли участь близько 70 та 140 кандидатів відповідно.

Директор академії Юрій Бакалов наголосив, що кожному претенденту приділили максимум уваги.

Під час відбору хлопців перевірили на 4-х традиційних станціях: біг 15 та 30 метрів, тестування технічних навичок, гра1х1 та 4х4 тощо.

Варто зазначити, що академія ФК "Рух", яку створив та продовжує всебічно підтримувати Григорій Козловський, вже має у своєму складі перших чемпіонів.

Зокрема, ФК Рух U-19 стали чемпіонами України серед молодіжних команд. Матч за футбольну першість серед молодіжних команд України відбувся 28 травня. Гравці молодіжки ФК "Рух" U-19 у виїзному поєдинку з одеським "Чорноморцем" показали сильну командну гру.

Почесний президент клубу Григорій Козловський зізнався, що мріє про перемогу "рухівців" у Лізі чемпіонів, а також про те, щоб у майбутньому основний склад клубу був сформований зі спортсменів молодіжної Академії футболу, яку він заснував.

Він також зазначив, що "переможний маятник не повинен припиняти свого руху, а футбольний клуб "Рух" і надалі робитиме все, щоб прогресувати на шляху до найвищих цілей".

"Ми не зупиняємось на досягнутому. Нас знову чекає зміна поколінь. Нас знову чекає участь у Юнацькій лізі УЄФА. Попереду важка дорога, але дуже приємно, що вона - чемпіонська", - підсумував Козловський.