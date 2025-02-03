ua en ru
Пн, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

На грецькому курорті сталося понад 200 землетрусів: влада посилює заходи безпеки

Греція, Понеділок 03 лютого 2025 14:00
UA EN RU
На грецькому курорті сталося понад 200 землетрусів: влада посилює заходи безпеки Фото: Землетруси на Санторіні (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Влада Греції попередила про підвищення сейсмічної активності в районі туристичного острова Санторіні в Егейському морі. На островах, розташованих поруч, було зареєстровано понад 200 підземних поштовхів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

У зв'язку з цим було запропоновано запобіжні заходи для забезпечення безпеки місцевих жителів і туристів.

Міністерство цивільної оборони Греції випустило заяву, в якій повідомляється, що поштовхи між вулканічними островами Санторіні та Аморгос не пов'язані з вулканічною активністю, проте влада настійно закликала жителів і туристів дотримуватися обережності.

Серед рекомендацій - уникати відвідування чотирьох портів на острові, спорожняти басейни, а також утримуватися від скупчень людей у закритих приміщеннях.

Крім того, влада рекомендувала закрити школи на островах Санторіні, Аморгос, Іос і Анафі починаючи з 3 лютого, а також попередила про можливу евакуацію в разі погіршення ситуації.

В Афінах прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс провів екстрену нараду з цього питання, у той час як на Санторіні вже було встановлено намети на відкритому стадіоні, а поліція і пожежна служба перебували в підвищеній готовності.

Професор геофізики і сейсмології Костас Папазахос наголосил, що найгіршим сценарієм може стати землетрус магнітудою 6,0 і більше. Однак вони також зазначили, що ці заходи мають попереджувальний характер, і, можливо, енергія під землею розсіюється, не викликаючи сильних поштовхів.

Санторіні, знаменитий своїми білосніжними будівлями, чорним піском і крутими скелями, щорічно приваблює близько трьох мільйонів туристів. Вулкан острова, який сформувався після одного з найбільших вивержень в історії близько 1600 року до н. е., востаннє вивергався 1950 року.

Нагадаємо, що у Тайвані у гірській сільській місцевості у місті Цзяї стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Деякі місцеві жителі опинилися в пастці у пошкоджених будинках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греція
NEWS
Нафтогазові санкції в дії: дрони СБУ та ССО уразили Волгоградський НПЗ та завод в Астрахані
Нафтогазові санкції в дії: дрони СБУ та ССО уразили Волгоградський НПЗ та завод в Астрахані
DAILY
Мир через силу. Як Трамп може змусити Путіна закінчити війну і почати переговори
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мир через силу. Як Трамп може змусити Путіна закінчити війну і почати переговори