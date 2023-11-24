Грецькі компанії, що припинили возити російську нафту, виключені зі спонсорів війни

Як зазначили в прес-службі, влітку 2022 року НАЗК надало статус "спонсорів війни" п’яти грецьким компаніям, серед яких були і Minerva Marine, Thenamaris та TMS Tankers. Компанії транспортували російську нафту та нафтопродукти, тим самим поповнюючи бюджет держави-терориста.

"Важливо, щоб все більше міжнародних компаній відмовлялося співпрацювати з Росією, особливо в нафтовій сфері. В першу чергу, це послаблює економічні спроможності військової машини агресора. І тут вже йдеться не тільки про доброчесність та відповідальність таких компаній, але й можливість не потрапити під санкції", - підкреслив голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, три найбільші грецькі судноплавні компанії останніми тижнями припинили транспортування російської нафти, щоб уникнути санкцій США. Вони були активними вантажовідправниками російської нафти і палива аж до вересня-жовтня, коли вони почали скорочувати свою участь у цьому процесі. Усі три компанії відхилили запити на судна для навантаження російської нафти в листопаді.

Перелік НАЗК

Нагадаємо, що НАЗК є органом, відповідальним за систему комплаєнсу у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі соціально відповідальне ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР.

Список "Міжнародних спонсорів війни" є репутаційним інструментом для досягнення доброченості ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з Росії, отже зменшення фінансової і технологічної спроможності країни-терориста.

Раніше з переліку міжнародних спонсорів війни вже було виключено провідну світову компанію з постачання суднового палива, ірландську Peninsula Petroleum Limited, одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) та Британську групу компаній Mondi, що виробляє папір та пакування.