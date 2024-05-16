У Греції запропонували створити європейську систему ППО за зразком "Залізного купола"

Він наголосив на необхідності єдиної оборонної стратегії для всієї Європи, щоб захиститися від потенційних загроз.

Міцотакіс виклав своє бачення європейської системи ППО, яка охоплюватиме всі країни ЄС, подібно до ізраїльського "Залізного купола". Він наголосив на важливості колективного використання європейських ресурсів для забезпечення протиповітряної оборони для кожної країни-члена, незалежно від їхніх національних бюджетів.

Зі свого боку міністр оборони Греції Нікос Дендіас підтримав слова Міцотакіса, наголосивши на терміновості впровадження такого механізму оборони в Греції та в усій Європі.

Дендіас наголосив на необхідності підготовки до потенційних великомасштабних атак із використанням безпілотників і ракет, підкресливши важливість проактивних оборонних стратегій.

Визнаючи, що розробка такої програми потребує часу, Дендіас зазначив, що в бюджетній програмі країни до 2030 року виділено кошти на підтримку цієї ініціативи. Це свідчить про довгострокову прихильність зміцненню потенціалу протиповітряної оборони як усередині країни, так і в ширшому європейському контексті.