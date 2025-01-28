У Греції винайшли незвичний спосіб змусити мотоциклістів дотримуватись ПДР: подробиці

Греція вирішила боротись з мотоциклістами без шоломів: в уряді пропонують заборонити продавати їм паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops .

Міністр охорони здоров'я Адоніс Георгіадіс вважає, що це допоможе знизити кількість серйозних травм та смертельних випадків на дорогах. Законопроект також передбачає штрафи для АЗС, які обслуговують таких водіїв. Це викликало бурхливу реакцію у власників АЗС, але влада наполягає на необхідності підвищення безпеки дорожнього руху. Законопроект знаходиться на стадії розробки, і його ухвалення може стати прецедентом для інших країн.

У Греції обговорюється незвичайний захід боротьби з порушенням правил дорожнього руху мотоциклістами, адже у країні більшість байкерів ігнорують обов'язкове використання шоломів, що призводить до серйозних наслідків.

Ініціатори нововведення аргументують свою позицію тим, що їзда без шолома часто стає причиною тяжких травм та смертей внаслідок ДТП. В уряді вважають, що такі рішучі заходи необхідні для підвищення безпеки на дорогах і зниження кількості аварій за участю мотоциклістів.