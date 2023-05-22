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У Греції лідер переможців на виборах офіційно відмовився формувати уряд

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Греція, Понеділок 22 травня 2023 19:51
У Греції лідер переможців на виборах офіційно відмовився формувати уряд Фото: прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс повернув мандат на формування уряду президентці Катерині Сакелларопулу не зважаючи на те, що його партія "Нова демократія" здобула перемогу на парламентських виборах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на грецький телеканал Skai.

Під час зустрічі з президентом Греції Міцотакіс підкреслив, що країні якнайшвидше потрібен сильний уряд на чотирирічний термін. Він вважає, що з нинішнім складом парламенту "жодних передумов" для формування такого уряду немає.

"Я вважаю своїм обов'язком якнайшвидше подолати перешкоду простого пропорційного представництва і маю намір повернути вам сьогодні… мандат, аби ми могли провести вибори, можливо, 25 червня", - заявив прем'єр.

Вибори в Греції

Президент Греції Катерина Сакелларопулу 22 квітня 2023 року схвалила проведення в країні дострокових парламентських виборів.

Для отримання парламентської більшості необхідно набрати 45% голосів. У випадку, якщо жодна з партій не отримала б абсолютної перемоги, президент забов'язана надати трьом провідним триденний мандат на формування уряду.

На виборах у суботу, 20 травня, лідирувала партія чинного прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса "Нова демократія". Екзит-пол показував двозначну перевагу над головним конкурентом.

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