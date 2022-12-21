ua ru
Ср, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Греція закрила свій повітряний простір для літаків з Білорусі, - ЗМІ

Новость на русском →
Афіни, Середа 21 грудня 2022 16:39
Греція закрила свій повітряний простір для літаків з Білорусі, - ЗМІ Фото: Греція закрила свій повітряний простір для літаків із Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Греція вирішила закрити свій повітряний простір для літаків з Білорусі. При цьому Афіни заборонили рейси до РБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pentapostagma.

Як зазначає видання, таке рішення пов'язане зі зростанням побоювань щодо можливої прямої участі Білорусі у війні Росії проти України. Таким чином, сьогодні влада країни затвердила відповідну директиву про запровадження низки обмежень.

"Відповідно до рішення ради літакам, що експлуатуються авіаперевізниками Білорусі, забороняється посадка, зліт з території Греції або проліт над її територією", - сказано в директиві.

При цьому грецькі авіаперевізники повинні не виконувати польоти до Мінська та не залітати у повітряний простір Білорусі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що авіакомпаніям Молдови заборонили відновлювати рейси до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Греція Війна Росії проти України
NEWS
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
DAILY
Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу