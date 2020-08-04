Греция ввела дополнительный сбор с иностранных туристов

Греция начала взимать дополнительный сбор с иностранных туристов в размере 20 евро. Новый сбор будут оплачивать за медицинские услуги, которые туристы получают во время пребывания в Греции.

Об этом сообщает Greek Reporter.

Сообщается, что данная инициатива вводится впервые, поскольку ранее туристы не платили за медицинское обслуживание в Греции, за исключением случаев госпитализации. До этого медуслуги были полностью бесплатными, однако местный Минздрав установил плату в 20 евро с тех, кто обращается в медицинские центры, региональные поликлиники и больницы.

Дополнительные сборы будут взиматься и с тех, кто нуждается в анализах крови и других типах обследований, в соответствии с тарифами, установленными национальной системой здравоохранения Греции. Новые сборы также распространяются на тех, кто проживает в Греции, но считается "непостоянными" резидентами страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции ввели масочный режим в общественных местах.

Отметим, согласно рекомендациям Евросоюза, туристы из Украины не могут свободно въезжать в Грецию, как и в другие страны ЕС.