ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Греция ввела дополнительный сбор с иностранных туристов

Афины, Вторник 04 августа 2020 14:59
Греция ввела дополнительный сбор с иностранных туристов
Фото: туристы (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Туристы должны заплатить 20 евро, если обращаются за медицинской помощью  

Греция начала взимать дополнительный сбор с иностранных туристов в размере 20 евро. Новый сбор будут оплачивать за медицинские услуги, которые туристы получают во время пребывания в Греции.

Об этом сообщает Greek Reporter.

Сообщается, что данная инициатива вводится впервые, поскольку ранее туристы не платили за медицинское обслуживание в Греции, за исключением случаев госпитализации. До этого медуслуги были полностью бесплатными, однако местный Минздрав установил плату в 20 евро с тех, кто обращается в медицинские центры, региональные поликлиники и больницы.

Дополнительные сборы будут взиматься и с тех, кто нуждается в анализах крови и других типах обследований, в соответствии с тарифами, установленными национальной системой здравоохранения Греции. Новые сборы также распространяются на тех, кто проживает в Греции, но считается "непостоянными" резидентами страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции ввели масочный режим в общественных местах.

Отметим, согласно рекомендациям Евросоюза, туристы из Украины не могут свободно въезжать в Грецию, как и в другие страны ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Грециятуристысбор
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь