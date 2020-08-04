Греція ввела додатковий збір з іноземних туристів

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Туристи мають заплатити 20 євро, якщо звертаються за медичною допомогою

Греція почала стягувати додатковий збір з іноземних туристів в розмірі 20 євро. Новий збір будуть сплачувати за медичні послуги, які туристи отримують під час перебування в Греції.

Про це повідомляє Greek Reporter.

Повідомляється, що дана ініціатива вводиться вперше, оскільки раніше туристи не платили за медичне обслуговування в Греції, за винятком випадків госпіталізації. До цього медпослуги були повністю безкоштовними, проте місцевий МОЗ встановив плату в 20 євро з тих, хто звертається в медичні центри, регіональні поліклініки та лікарні.

Додаткові збори будуть стягуватися і з тих, хто потребує аналізів крові та інших типів обстежень, у відповідності з тарифами, встановленими національною системою охорони здоров'я Греції. Нові збори також поширюються на тих, хто проживає у Греції, але вважається "непостійними" резидентами країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Греції ввели масковий режим у громадських місцях.

Зазначимо, згідно рекомендаціям Євросоюзу, туристи з України не можуть вільно в'їжджати до Греції, як і до інших країн ЄС.