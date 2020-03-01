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Греция не впустила 10 тысяч мигрантов из Турции

Новости » Общество     01.03.2020 - 19:30
Греция не впустила 10 тысяч мигрантов из Турции
Иллюстративное фото (facebook.com unitednationshumanrights)

Греческие полицейские применили против мигрантов тяжелые водометы и слезоточивый газ

Греческие полицейские применили против мигрантов, которые пытаются пересечь границу с территории Турции, тяжелые водометы и слезоточивый газ. Об этом сообщает DW.

По сообщению местных СМИ, инцидент произошел в воскресенье, 1 марта. Беженцы забрасывали отряды полиции камнями и другими предметами.

В ходе столкновения на погранпереходе на реке Эврос, закрытом с 28 февраля, один полицейский получил ранения. По данным министерства миграции в Афинах, только на этом переходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что границу в прилегающей к Греции и Болгарии провинции Эдирне пересекли 76 358 человек. В связи с этим греческий МИД обвинил Анкару в целенаправленной дезинформации.

По данным Международной организации по миграции, на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в направлении границ с Европейским союзом направляются более 70 тысяч мигрантов из Сирии.

К границам ЕС идут более 70 тысяч мигрантов, Греция усиливает безопасность ЕС готов оказать дополнительную поддержку Греции и Болгарии из-за мигрантов
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