Греція не впустила 10 тисяч мігрантів з Туреччини

Ілюстративне фото (facebook.com unitednationshumanrights)

Грецькі поліцейські застосували проти мігрантів важкі водомети і сльозогінний газ

Грецькі поліцейські застосували проти мігрантів, які намагаються перетнути кордон з території Туреччини, важкі водомети і сльозогінний газ. Про це повідомляє DW.

За повідомленням місцевих ЗМІ, інцидент стався в неділю, 1 березня. Біженці закидали загони поліції камінням та іншими предметами.

В ході зіткнення на прикордонному переході на річці Еврос, закритому з 28 лютого, один поліцейський отримав поранення. За даними міністерства міграції в Афінах, лише на цьому переході прикордонники не пропустили на територію країни майже 10 тисяч мігрантів.

Раніше глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що кордон в прилеглій до Греції і Болгарії провінції Едірне перетнули 76 358 осіб. У зв'язку з цим грецький МЗС звинуватив Анкару в цілеспрямованої дезінформації.

За даними Міжнародної організації з міграції, на турецькій стороні 212-кілометрового кордону з Грецією увечері 29 лютого перебувало понад 13 тисяч осіб, які сподіваються проникнути на територію Євросоюзу після відмови Анкари стримувати цей потік.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в напрямку кордонів з Європейським союзом направляються понад 70 тисяч мігрантів з Сирії.