Греция потратит 3,2 млрд евро на защиту потребителей от энергокризиса, спровоцированного Россией

Греция планирует принять новый пакет мер на сумму 3,2 млрд евро, чтобы уменьшить давление на бюджеты домашних хозяйств и предприятия из-за резкого роста цен на энергоносители. Министр финансов Христос Стайкоурас заявил, что программа будет частично финансироваться из госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина. со ссылкой на Reuters .

Как и многие другие страны, Греция с прошлого года находится в тисках резкого роста цен на газ, электроэнергию, топливо и продукты питания, который усугубился после вторжения России в Украину 24 февраля.

С сентября Афины субсидируют счета за электроэнергию и газ, а также предложили разовый грант уязвимым группам на общую сумму 4 млрд евро.

В четверг премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил в телеобращении, что правительство также установит потолок оптовых цен на электроэнергию и возместит до 60% всех надбавок, которые потребители электроэнергии с годовым доходом до 45 тысяч евро уплатили в декабре - мае, среди прочих мер.

Стайкоурас сказал, что программа поддержки консервативного правительства будет частично финансироваться из государственного бюджета.

"Общая стоимость мер составляет 3,2 млрд евро, из которых 1,1 млрд евро приходится на бюджет", - сказал Стайкурас на брифинге для прессы.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало план из 10 пунктов по сокращению потребления нефти. Рекомендации, которые включают более низкие ограничения скорости, работу из дома, дни без автомобилей в городах, более дешевый общественный транспорт и более широкое использование автомобилей, могут сократить спрос на нефть на 2,7 млн баррелей в день в течение четырех месяцев.