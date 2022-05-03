Греция официально начала процедуру отказа от российского газа

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил сообщение об отказе от российского природного газа. По его словам, Балканский полуостров может иметь свое собственное месторождение в энергетическом переходе всего континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini .

В частности, в Греции начинается строительство плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа.

"Проект в Александруполи - это новые энергетические ворота и маяк, который посылает двойной сигнал: вскоре мы сможем избавиться от газа из российских источников, а наши страны смогут взять на себя общую роль на новой энергетической карте", - сказал премьер-министр.

По его словам, греческие станции СПГ способны покрыть греческий рынок, а также заместить значительную часть российского газа.