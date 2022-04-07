Греция обратится в МУС с требованием расследовать военные преступления в Мариуполе

"Греция имеет конкретный, особый интерес к Мариуполю, поскольку в Мариуполе проживает греческая община численностью 100 тысяч и более человек", - заявил министр, прибыв на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Западные страны и неправительственные организации призывают к созданию гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц из города и оказания помощи, но Россия пока не дала согласия на этот шаг.

Дендиас также заявил, что попросит своих коллег по НАТО "сделать все возможное, чтобы помочь Украине защитить Одессу, чтобы Одесса смогла избежать судьбы Мариуполя".

На вопрос, как коллеги из НАТО могут помочь в этом, он ответил: "предоставив Украине адекватные средства для защиты города".

"Я должен сказать, что они хотят и могут защитить город при условии, что мы предоставим им адекватные средства", - добавил министр.