Греция в июле откроет границы для украинцев, но есть условие

Украина и Греция договорились о возобновлении авиасообщения между государствами с 1 июля. Но полеты возобновятся только при одном условии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Сегодня во время разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его греческим коллегой Никосом Дендиасом обсуждалось возобновление сообщения между странами.

Стороны выразили готовность открыть границы с 1 июля, но при условии стабильной эпидемиологической ситуации в Греции и Украине.

Отметим, в последние дни ситуация с коронавирусом в Украине начала обостряться. Так, количество новых больных за среду достигло почти 590, а за минувшие сутки в стране зафиксировали 553 случая.

Напомним, ранее Греция планировала уже с 15 июня открыть границы для туристов из 29 стран, но Украины в этом списке не было.

Кроме того, уже с 15 июня пассажирское авиасообщение будет возобновлено между Украиной и Турцией, авиакомпании уже начали продавать билеты на рейсы.

Добавим, 5 июня в Украине возобновили внутренние перелеты, а уже с 15 июня начнут осуществлять международные рейсы.