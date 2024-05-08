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Греція за допомогою військових кораблів бореться з нафтовими танкерами РФ, - Bloomberg

Середа 08 травня 2024 22:52
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Греція за допомогою військових кораблів бореться з нафтовими танкерами РФ, - Bloomberg Архівне фото: Греція бореться з нафтовими танкерами РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Військовий флот Греції продовжив серію навчань, щоб протидіяти перевалці нафти між російськими танкерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

ВМФ Греції повідомило, що він проводитиме навчання до 19 травня в Лаконічній затоці. У цій ділянці відбувається перевалка російської нафти. Джерело видання вказує, що навчання покликані стримати перевалку нафти.

"Коли Греція вперше оголосила про навчання минулого тижня, танкери швидко покинули цей район і замість цього зібралися на півдні", - пише Bloomberg.

Зазначається, що перевалка нафти відбувається за межами прямих територіальних вод Греції, тому Афіни не змогли боротися з цим явищем. При цьому незрозуміло, що змінилося з того часу, що Греція вирішила зайняти більш рішучу позицію. Данія раніше проводила подібний захід у районі Балтійського моря.

Санкції щодо російської нафти

США, ЄС і Австралія запровадили стелю цін на російську нафту і нафтопродукти, щоб знизити доходи Кремля у відповідь на війну проти України. При цьому Росія намагається обходити санкції, використовуючи для цього різні методи.

У лютому повідомлялося, що грецькі компанії відмовилися від торгівлі сирою російською нафтою після посилення санкцій США, спрямованих проти судноплавних компаній.

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Російська Федерація НАФТА Греція
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