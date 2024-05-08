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Греция с помощью военных кораблей борется с нефтяными танкерами РФ, - Bloomberg

Среда 08 мая 2024 22:52
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Греция с помощью военных кораблей борется с нефтяными танкерами РФ, - Bloomberg Архивное фото: Греция борется с нефтяными танкерами РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Военный флот Греции продолжил серию учений, чтобы противодействовать перевалке нефти между российскими танкерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

ВМФ Греции сообщил, что он будет проводить учения до 19 мая в Лаконическом заливе. В этом участке происходит перевалка российской нефти. Источник издания указывает, что учения призваны сдержать перевалку нефти.

"Когда Греция впервые объявила об учениях на прошлой неделе, танкеры быстро покинули этот район и вместо этого собрались на юге", - пишет Bloomberg.

Отмечается, что перевалка нефти происходит за пределами прямых территориальных вод Греции, поэтому Афины не смогли бороться с этим явлением. При этом непонятно, что изменилось с тех пор, что Греция решила занять более решительную позицию. Дания ранее проводила подобное мероприятие в районе Балтийского моря.

Санкции в отношении российской нефти

США, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы снизить доходы Кремля в ответ на войну против Украины. При этом Россия пытается обходить санкции, используя для этого различные методы.

В феврале сообщалось, что греческие компании отказались от торговли сырой российской нефтью после ужесточения санкций США, направленных против судоходных компаний.

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