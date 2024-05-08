Греция с помощью военных кораблей борется с нефтяными танкерами РФ, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

ВМФ Греции сообщил, что он будет проводить учения до 19 мая в Лаконическом заливе. В этом участке происходит перевалка российской нефти. Источник издания указывает, что учения призваны сдержать перевалку нефти.

"Когда Греция впервые объявила об учениях на прошлой неделе, танкеры быстро покинули этот район и вместо этого собрались на юге", - пишет Bloomberg.

Отмечается, что перевалка нефти происходит за пределами прямых территориальных вод Греции, поэтому Афины не смогли бороться с этим явлением. При этом непонятно, что изменилось с тех пор, что Греция решила занять более решительную позицию. Дания ранее проводила подобное мероприятие в районе Балтийского моря.