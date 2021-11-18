В Греции во время учений разбился истребитель
Фото: в Греции во время учений разбился истребитель (U.S. Air Force photo by Master Sgt Andy Dunaway)
Во время учений рядом с городом Андравида, который расположен на западе Греции, разбился истребитель ВВС страны. Пилот успел катапультироваться.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.
Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Пилот находится в безопасности, поскольку успел катапультироваться с самолета.
Известно, что катастрофа произошла во время учений.