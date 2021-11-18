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В Греции во время учений разбился истребитель

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Четверг 18 ноября 2021 16:57
В Греции во время учений разбился истребитель Фото: в Греции во время учений разбился истребитель (U.S. Air Force photo by Master Sgt Andy Dunaway)
Автор: Сергей Пышкин

Во время учений рядом с городом Андравида, который расположен на западе Греции, разбился истребитель ВВС страны. Пилот успел катапультироваться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.

Причина авиакатастрофы пока неизвестна. Пилот находится в безопасности, поскольку успел катапультироваться с самолета.

Известно, что катастрофа произошла во время учений.

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