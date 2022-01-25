В Греции из-за снегопада заблокированы тысячи машин
Из-за мощного снегопада на национальной автотрассе Аттики одос в Греции заблокированы оказались около четырех тысяч водителей. На их спасение была направлена армия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Protothema.
"Полиция, армия, пожарные команды за ночь непрерывных усилий смогли высвободить около 1800 автомобилей, еще 1200 машин все еще находятся там. Перевезено 3,5 тысячи человек", - пишет издание.
Известно, что некоторые водители находятся в "снежном плену" порядка 12 часов. На трассе наблюдаются многокилометровые пробки. Большинство автомобилей на летней резине.
На помощь водителям выдвинулись военные, пожарные, полицейские и добровольцы. Водителям дают продукты и воду.
Отмечается, что снег продолжает идти.
Напомним, власти Греции объявили 24 и 25 января выходным днем из-за обрушившегося циклона Элпис. Сильный снегопад практически парализовал страну. Работают только продуктовые магазины, аптеки и другие структуры здравоохранения, АЗС, а также организации, которые способствуют преодолению последствий непогоды.