ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Греції через снігопад заблоковані тисячі машин

Новость на русском →
Греція, Вівторок 25 січня 2022 11:06
У Греції через снігопад заблоковані тисячі машин Фото: у Греції через снігопад заблоковані тисячі машин (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Через потужний снігопад на національній автотрасі Аттики одос в Греції заблокованими опинилися близько чотирьох тисяч водіїв. На їх порятунок була спрямована армія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Protothema.

"Поліція, армія, пожежні команди за ніч безперервних зусиль змогли вивільнити близько 1800 автомобілів, ще 1200 машин все ще знаходяться там. Перевезено 3,5 тисячі осіб", - пише видання.

Відомо, що деякі водії перебувають у "сніговому полоні" близько 12 годин. На трасі спостерігаються багатокілометрові пробки. Більшість автомобілів на літній гумі.

На допомогу водіям висунулися військові, пожежники, поліцейські та добровольці. Водіям дають продукти і воду.

Відзначається, що сніг продовжує йти.

Нагадаємо, влада Греції оголосила 24 і 25 січня вихідним днем через циклон Елпіс. Сильний снігопад практично паралізував країну. Працюють тільки продуктові магазини, аптеки та інші структури охорони здоров'я, АЗС, а також організації, які сприяють подоланню наслідків негоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греція
NEWS
"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати
"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати
DAILY
Ціна народної любові. Навіщо влада активно роздає гроші українцям
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ціна народної любові. Навіщо влада активно роздає гроші українцям