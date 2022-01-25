У Греції через снігопад заблоковані тисячі машин
Через потужний снігопад на національній автотрасі Аттики одос в Греції заблокованими опинилися близько чотирьох тисяч водіїв. На їх порятунок була спрямована армія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Protothema.
"Поліція, армія, пожежні команди за ніч безперервних зусиль змогли вивільнити близько 1800 автомобілів, ще 1200 машин все ще знаходяться там. Перевезено 3,5 тисячі осіб", - пише видання.
Відомо, що деякі водії перебувають у "сніговому полоні" близько 12 годин. На трасі спостерігаються багатокілометрові пробки. Більшість автомобілів на літній гумі.
На допомогу водіям висунулися військові, пожежники, поліцейські та добровольці. Водіям дають продукти і воду.
Відзначається, що сніг продовжує йти.
Нагадаємо, влада Греції оголосила 24 і 25 січня вихідним днем через циклон Елпіс. Сильний снігопад практично паралізував країну. Працюють тільки продуктові магазини, аптеки та інші структури охорони здоров'я, АЗС, а також організації, які сприяють подоланню наслідків негоди.