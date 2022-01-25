У Греції через снігопад заблоковані тисячі машин

Через потужний снігопад на національній автотрасі Аттики одос в Греції заблокованими опинилися близько чотирьох тисяч водіїв. На їх порятунок була спрямована армія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Protothema .

"Поліція, армія, пожежні команди за ніч безперервних зусиль змогли вивільнити близько 1800 автомобілів, ще 1200 машин все ще знаходяться там. Перевезено 3,5 тисячі осіб", - пише видання.

Відомо, що деякі водії перебувають у "сніговому полоні" близько 12 годин. На трасі спостерігаються багатокілометрові пробки. Більшість автомобілів на літній гумі.

На допомогу водіям висунулися військові, пожежники, поліцейські та добровольці. Водіям дають продукти і воду.

Відзначається, що сніг продовжує йти.