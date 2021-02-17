В Греции произошло землетрясение. В городах появились патрули спасателей

Сегодня вблизи греческого города Нафпактос на северном побережье Коринфского залива произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,9 балла по школе Рихтера.

Как сообщается, землетрясение произошло в 5:36 на расстоянии 11 км на юго-восток от города. После этого на расстоянии 13 км от Нафпактоса были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 4,1.

Пока сообщений о повреждении от сейсмических вибраций не поступало. Однако спасатели из городов Айгио и Нафпактос продолжают проводить патрулирование для выявления каких-либо проблем из-за землетрясения.

По словам профессора геологии в Университете Патры и лаборатории сейсмологии Эфтимиос Сокос, в Греции в последнее время возрастает сейсмическая активность.