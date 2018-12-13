У Греції стався землетрус

Фото: землетрус (statik4.msc-csem,org)

Наразі немає інформації щодо постраждалих або завданої шкоди

У Греції біля острова Закінтос стався землетрус магнітудою 4,4. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ekathimerini з посиланням на Афінський інститут із геодинаміки.

Повідомляється, епіцентр було зафіксовано на глибині у 13 кілометрів. Наразі немає інформації щодо постраждалих або завданої шкоди.

Нагадаємо, число постраждалих від землетрусу в Егейському морі, який стався в липні, і на острові Кос (Греція) перевищило 120 чоловік. За даними місцевої влади, стихія пошкодила кілька будинків, мечеть, головний порт острова, а також фортеця 14 століття, яка розташована біля порту.

Крім того, були затоплені кілька доріг на острові, а також розбиті вікна і з'явилися тріщини в будівлях. Рух поромів був припинений.

Пізніше Міністерство закордонних справ України повідомило про відсутність українців серед постраждалих в результаті землетрусу в Греції.

"Консул в Греції повідомляє, що за попередніми даними українці не постраждали в результаті землетрусу", - сказано в повідомленні.