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В Греции продлили локдаун еще на неделю

Автор: РБК-Украина

Правительство Греции приняло решение продлить действующий в стране локдаун еще на неделю. Страна будет жить в жестких ограничениях до 18 января.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам гражданской защиты Греции Никос Хардалиас, передает Ekathimerini.

По его словам, с 11 января будет немного ослаблены ограничения, а именно будет разрешена работа детских садов, яслей и начальных школ.

В то же время розничные магазины и парикмахерские остаются закрытыми.

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"Мы пойдем так, как движется остальная Европа, мы будем делать шаг за шагом на основе рекомендаций экспертов", - сказал Хардалиас.

Отметим, что число новых и тяжелых случаев и смертей от коронавируса в Греции недостаточно снизилось.

Напомним, ранее правительство Греции запретило в рождественский сезон традиционное колядование из-за коронавируса.

Кроме того, массовая вакцинация населения от коронавируса в Греции может начаться в феврале. Ожидается, что программа вакцинации должна быть завершена к лету.

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