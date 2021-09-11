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В Греции полиция разогнала протесты слезоточивым газом и водометами

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Греция, Суббота 11 сентября 2021 23:56
В Греции полиция разогнала протесты слезоточивым газом и водометами Фото: в Греции полиция разогнала протесты слезоточивым газом и водометами (twitter.com/teacherdude)
Автор: Наталья Скороход

В Греции тысячи людей вышли на протесты перед приездом премьер-министра страны Кириакоса Мицотаки. Полиция разогнала протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Греции в городе Салониках должен был выступить премьер-министр Кириакос Мицотаки с речью по экономическим вопросам. Люди вышли с протестами, чтоб выразить свое несогласие в сфере экономической политики и обязательной вакцинации от коронавируса.

Однако полиция применила слезоточивый газ и водомет, чтобы разогнать демонстрацию тысяч людей. Отмечается, что демонстрантам так и не дали добраться до места выступления премьер-министра.

Протесты против вакцинации COVID-19 в Греции начались в июле после того, как правительство объявило об обязательной вакцинации медицинских работников и персонала домов престарелых. Власти предположили также, что вакцины могут стать обязательными и для других групп, например для учителей.

По последним официальным данным, около 5,7 миллиона греков, или 55% населения, полностью вакцинированы от COVID-19, и 59% получили одну дозу вакцины. При этом, 11 сентября зарегистрировано 2197 новых случая болезни и 39 смертей.

Напомним, что в Греции с 1 сентября должны были отстранить от работы непривитых медиков. Это могло привести к нехватке персонала в больницах.

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