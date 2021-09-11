В Греции полиция разогнала протесты слезоточивым газом и водометами

В Греции тысячи людей вышли на протесты перед приездом премьер-министра страны Кириакоса Мицотаки. Полиция разогнала протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В Греции в городе Салониках должен был выступить премьер-министр Кириакос Мицотаки с речью по экономическим вопросам . Люди вышли с протестами, чтоб выразить свое несогласие в сфере экономической политики и обязательной вакцинации от коронавируса.

Однако полиция применила слезоточивый газ и водомет, чтобы разогнать демонстрацию тысяч людей. Отмечается, что демонстрантам так и не дали добраться до места выступления премьер-министра.

Протесты против вакцинации COVID-19 в Греции начались в июле после того, как правительство объявило об обязательной вакцинации медицинских работников и персонала домов престарелых. Власти предположили также, что вакцины могут стать обязательными и для других групп, например для учителей.