В Греции полиция разогнала протесты слезоточивым газом и водометами
В Греции тысячи людей вышли на протесты перед приездом премьер-министра страны Кириакоса Мицотаки. Полиция разогнала протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Греции в городе Салониках должен был выступить премьер-министр Кириакос Мицотаки с речью по экономическим вопросам. Люди вышли с протестами, чтоб выразить свое несогласие в сфере экономической политики и обязательной вакцинации от коронавируса.
Однако полиция применила слезоточивый газ и водомет, чтобы разогнать демонстрацию тысяч людей. Отмечается, что демонстрантам так и не дали добраться до места выступления премьер-министра.
Протесты против вакцинации COVID-19 в Греции начались в июле после того, как правительство объявило об обязательной вакцинации медицинских работников и персонала домов престарелых. Власти предположили также, что вакцины могут стать обязательными и для других групп, например для учителей.
По последним официальным данным, около 5,7 миллиона греков, или 55% населения, полностью вакцинированы от COVID-19, и 59% получили одну дозу вакцины. При этом, 11 сентября зарегистрировано 2197 новых случая болезни и 39 смертей.
Напомним, что в Греции с 1 сентября должны были отстранить от работы непривитых медиков. Это могло привести к нехватке персонала в больницах.